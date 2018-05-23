İlk taşı kaymakam Vardar dizdi

Baharın gelmesiyle birlikte Özalp Belediyesi Başkanlığı, kışın kaldığı yerden çalışmalarına başladı. İlçenin Dorutay Mahallesine tarihinde ilk kez kilitli parke taşı seriliyor. Belediye tarafından yapılan kilitli parke taşı çalışmalarını yerinde denetleyen Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ferhat Vardar, mahalleye döşenmeye başlayan ilk parke taşını kendi koyarak çalışmanın startını verdi. Kaymakam Vardar, "İlçemiz kırsal Dorutay Mahallesine tarihinde ilk kez kilitli parke taşı seriliyor. Belediyemiz tarafından yapılan kilitli parke taşı çalışmalarını yerinde denetledik. Bu sene söz verdiğimiz gibi tüm mahallelerimize kilitli parke taşı çalışmaları yapılacak.

Bu sene söz verdiğimiz gibi tüm mahallelerimize kilitli parke taşı çalışmaları yapılacak" dedi.