Diğer
Kategoriler
23 Mayıs 2018 12:21

İlk taşı kaymakam Vardar dizdi

Van’ın Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ferhat Vardar, parke taşı ile ilkkez tanışan Dorutay Mahallesinde ilk parke taşını kendi dizdi.

İlk taşı kaymakam Vardar dizdi

23 Mayıs 2018 12:21


Baharın gelmesiyle birlikte Özalp Belediyesi Başkanlığı, kışın kaldığı yerden çalışmalarına başladı. İlçenin Dorutay Mahallesine tarihinde ilk kez kilitli parke taşı seriliyor. Belediye tarafından yapılan kilitli parke taşı çalışmalarını yerinde denetleyen Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ferhat Vardar, mahalleye döşenmeye başlayan ilk parke taşını kendi koyarak çalışmanın startını verdi. Kaymakam Vardar, "İlçemiz kırsal Dorutay Mahallesine tarihinde ilk kez kilitli parke taşı seriliyor. Belediyemiz tarafından yapılan kilitli parke taşı çalışmalarını yerinde denetledik. Bu sene söz verdiğimiz gibi tüm mahallelerimize kilitli parke taşı çalışmaları yapılacak.


Bu sene söz verdiğimiz gibi tüm mahallelerimize kilitli parke taşı çalışmaları yapılacak" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER VAN HABERLERİ
VAN HAVA DURUMU
19
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    19°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    21°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    21°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    22°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç