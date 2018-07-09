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09 Temmuz 2018 09:40

İlkyardım çantasında kaçak sigara çıktı

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda ilkyardım çantasında kaçak sigara ele geçirildi.

İlkyardım çantasında kaçak sigara çıktı

09 Temmuz 2018 09:40


Gevaş ilçesindeki Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince, Van-Bitlis karayolu üzerinde devam eden yol emniyet ve kontrol uygulaması esnasında bir tırda arama yapıldı. Yapılan aramada, ilk yardım çantası başta olmak üzere çeşitli araçtaki değişik yerlerde zulalanmış bin 410 paket kaçak sigara ele geçirildi.


Devam eden uygulama faaliyeti esnasında başka bir şüpheli araçta ise 100 paket kaçak sigara ele geçirildi.


Muradiye ilçesindeki Alpaslan Jandarma Karakol ekiplerince Van-Erciş karayolu üzerinde devam eden yol emniyet ve kontrol uygulaması esnasında ise şüpheli bir araçta bin paket olmak üzere toplamda 2 bin 510 paket kaçak sigara ele geçirildi.


Olaylarla ilgili 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.




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