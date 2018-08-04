VİMDER tarafından geleneksel hale getirilen ve bu yıl 13’üncüsü düzenlenen "Pilav Günü" etkinliği kapsamında İmam Hatip Lisesi mezunları ve mensupları buluştu. Van Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesinde düzenlenen etkinliğe Vali Yardımcısı Sinan Aslan, AK Parti Van Milletvekilleri Abdulahat Arvas ile İrfan Kartal, AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve mezunlar katıldı. Düzenlenen etkinlikte bir konuşma yapan Vali Yardımcısı Sinan Aslan, bu tür buluşma programlarını önemsediklerini belirtti. Vali Yardımcısı Aslan, “Bugün 13’üncüsünü düzenlediğimiz geleneksel pilav gününde aranızdan bulunmaktan mutluluk duyarım. Biz bu tür organizasyonları çok önemsiyoruz. Uzun zamandır bir araya gelmeyen dostlar, arkadaşlar bir araya gelmelidir. Ayrıca ortak problemlerinizi, sorunlarınızı ve dertlerinizi bu tür platformlarda dile getirmektesiniz. Ben bu vesileyle bu programda emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Bu yıl düzenlenen etkinliğe yoğun bir katılım olduğunu ifade eden VİMDER Başkanı Mehmet Emin Akan ise, “Bizler bu etkinliklerimizi geleneksel olarak her yıl yapmaktayız. Şu ana kadar düzenlediğimiz 13 programdan 12’sini mezun buluşması şeklinde yaparken, bir tanesini de Gazze’deki kardeşlerimizin üzerindeki baskıdan dolayı etkinlik için temin ettiğimiz nakit olarak Gazze’ye gönderdik. Şu ana kadar okullarımızdan mezun olup da doktor, rektör, müftü olmuş herkes buradadır. Bu yıl ki buluşma etkinliğimize yoğun bir katılım gerçekleşti” diye konuştu.

İlk ve son mezunları temsilen yapılan konuşmaların ardından program, organizatörlere verilen plaketler ile geleneksel olarak verilen yemeğin ardından son buldu.