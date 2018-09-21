İmamlara şan eğitimi

Van'ın Gürpınar Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan makamsal ses eğitimine imamlar yoğun ilgi gösteriyor.

İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü bünyesinde Gençlik Merkezinde verilen makamsal ses eğitimi kursuna katılan imamlar, öncelikli olarak ses açma ve doğru ses kullanımı eğitimi alacak. Kursun eğitmenliğini yapan Faruk Göç, amaçlarının ilçedeki imamların ezan, sala ve hutbe okumalarını geliştirmek olduğunu ifade ederek, imamların kursa olan ilgilerinin memnuniyet verici olduğunu dile getirdi. İlçe Gençlik Merkezi Müdürü Hasan Yanıç ise 10 ay sürecek olan eğitime 24 imamın katıldığını ifade ederek, verilen ses eğitimi sonunda imamların daha kaliteli ve daha profesyonelce okuma yapıp halkın taktirini kazanacaklarını söyledi.