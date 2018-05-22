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22 Mayıs 2018 16:07

İnci kefali balığının göç serüveni devam ediyor

Van Gölü’nde yaşayan ve yumurtalarını tatlı suya bırakmak için akıntının tersine göç eden inci kefali balığının serüveni devam ediyor.

İnci kefali balığının göç serüveni devam ediyor

22 Mayıs 2018 16:07


Her yıl 15 Nisan-15 Temmuz ayları arasında avlanması yasak olan inci kefali balığı, yumurtalarını bırakmak için Van Gölü’nün sodalı suyundan tatlı su ağızlarına akın etmeye devam ediyor. Binlerce inci kefali balığının doyumsuz göçü, görenleri kendisine hayran bırakıyor. Tatlı suya akın eden ve yumurtasını bırakan inci kefali, temmuz ayı ortalarında ise yeniden esasyaşamalanı olan Van Gölü’ne geri dönüyor. Akarsulara yığılarak, akıntının tersine doğru ilerleyen ve karşılaştığı engelleri de zıplayarak aşmaya çalışan inci kefali suyla dansı, dünyada eşine az rastlanan bir görüntünün de oluşmasına neden oluyor. Yakaladıkları balıkları tek tek midelerine indiren martılar, görsel şölene ayrı bir renk katıyor.




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