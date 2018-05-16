İnci kefali koruma çalışmaları ülkemize örnek olacak

Doç. Dr. Mustafa Akkuş, hazırlamayı düşündükleri kitapla ülkenin ve dünyanın diğer yerindeki doğal kaynakların korunmasına bir örnek teşkil edeceğini ifade ederek, “Ülkemizin diğer yerlerindeki korunmaya muhtaç inci kefali gibi doğal kaynakların nasıl korunacağı sorusuna en güzel cevap bu kitap ile olacak” dedi.

Van Gölü’nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayabilen ve 15 Nisan- 15 Temmuz tarihleri arasında avlanması yasak olan inci kefalinin kaçak avcılara yönelik yapılanan çalışmalar kitap haline getirilecek. İnsanoğlu teknolojinin vermiş olduğu imkanları kullanarak diğer canlılar üzerinde büyük bir baskı kurmuş ve inci kefali gibi ekonomik değere sahip doğal kaynakları hızla yok etmeye başlamıştır. Bunun sonucu 1970’den sonra günümüze kadar dünya üzerindeki hayvan türlerinin yüzde 50’den fazlası yok olmuştur. Bu noktada inci kefali bir başarının öyküsüdür. 1990’lı yıllarda yok olmak üzereyken Prof. Dr. Mustafa Sarı öncülüğünde başlatılan koruma çalışmaları ile yok olmaktan kurtarılarak bu gün dünya çapında bir marka olma yolunda ilerleyen bir değer haline gelmiştir. İnci kefalinin korunması, mücadelesi ve yöntemlerin yer alacağı bir kitap hazırlayacaklarını ifade eden Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Akkuş, “İnci kefali koruma çalışmaları her yıl yaz aylarında Van’ın gündemini en çok meşgul eden konuların başında gelmektedir. İnci kefalinin nasıl korunması gerektiği, Prof. Dr. Mustafa Sarı tarafından üretilen bilimsel veriler ve ortaya konan yönetim ilkeleri ile net bir şekilde ortaya konulmuştur. Prof. Dr. Mustafa Sarı tarafından üretilen bilimsel veriler ışığında Van İl Jandarma Komutanlığınca 20 yıla yakın bir süredir yürütülen çalışmalar sonucu koruma çalışmalarında büyük bir bilgi birikimi ortaya çıkmıştır. Bu bilgi birikimi ülkemizin diğer yerlerinde bulunan inci kefali gibi doğal kaynakların korunmasında büyük öneme sahiptir" dedi.

Bu sene Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından verilen mücadele tartışmasız bir şekilde son yılların iyi mücadelesi olduğunu ifade eden Yrd. Doç. Dr. Sarı, "Bu mücadele doğal kaynakların korunmasında ülkemizdeki en güzel örneği teşkil ediyor. Umuyoruz ki ileriki yıllarda bu mücadele ve bu mücadelenin yöntemlerini kitap haline getireceğiz. Bu kitap ülkemizin ve dünyanın diğer yerlerindeki doğal kaynakların korunmasında bir örnek teşkil edecek. Ülkemizin diğer yerlerindeki korunmaya muhtaç farklı doğal kaynakların nasıl korunacağı sorusuna en güzel cevap bu kitap ile olacak. Adeta rehber bir kitap niteliğinde olacak. Çünkü doğal kaynaklarla mücadele bugün terörle, uyuşturucuyla yapılan mücadeleden çok daha farklıdır. Çünkü korumaya çalıştığımız kaynak biyolojik yaşayan bir kaynak. Belli dönemlerde ortaya çıkıyor, belli bir üreme şekli gösteriyor. Bu nedenle koruma çalışmalarını yürütmek çok daha fazla uzmanlık gerektiriyor. İlerleyen yıllarda İl Jandarma Komutanlığı’nın inci kefali ile yaptığı mücadele, mücadele yöntemleri, uygulanan metodolojileri bir kitap haline getireceğiz. Bu kitap az önce de belirttiğim gibi ülkemizin diğer bölgesindeki doğal kaynakların korunması ile ilgili yapılan mücadelede bir örnek teşkil edecektir. Bu noktada Van İl Jandarma Komutanlığı’na ve koruma çalışmalarında görev alan bütün kurumlara ve balığı koruyan bütün vatandaşlarımıza çok çok teşekkür ediyorum” dedi.