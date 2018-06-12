İnci kefalinin muhteşem yolculuğu sona eriyor

Yumurtasını tatlı sulara bırakan inci kefali balığı, Van Gölü’ne geri dönüyor. Balıkçık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir, bölgenin önemli değerlerinden olan ve Alaska’daki somon balıkları gibi akıntının tersine yüzerek adeta uçarcasına derelere akın eden inci kefalinin Van Gölüne geri dönüşlerinin başladığını söyledi. Demir, Akköprü Deresi ve Van Kalesi arkasında bulunan eski balık bendinin olduğu derede balıkların yumurtalarını bıraktığını ve Van Gölü’ne geri dönüşlerinin devam ettiğini, açlıktan ve yorgunluktan ise bazı balıkların geri dönüş yolunda öldüğünü ifade etti.

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü İbrahim Görentaş ise, bu yıl Van Gölü ve havzasında güvenlik güçleri ile birlikte 7/24 yapılan denetimler ile kaçak avcılığın geçen yıllara oranla büyük oranda azaldığını söyledi. Görentaş, “Av yasağı denetimlerimiz 15 Temmuz tarihine kadar devam edecek. Bu tarihe kadar balığımızı avlamayalım, satmayalım, satın almayalım ve tüketmeyelim" dedi.