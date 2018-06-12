Diğer
Kategoriler
12 Haziran 2018 10:14

İnci kefalinin muhteşem yolculuğu sona eriyor

Dünyada sadece Van Gölü’nde yaşayan inci kefalinin 15 Nisan-15 Temmuz arasındaki üreme dönemini kapsayan zorlu yolculuğu sona eriyor.

İnci kefalinin muhteşem yolculuğu sona eriyor

12 Haziran 2018 10:14


Yumurtasını tatlı sulara bırakan inci kefali balığı, Van Gölü’ne geri dönüyor. Balıkçık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir, bölgenin önemli değerlerinden olan ve Alaska’daki somon balıkları gibi akıntının tersine yüzerek adeta uçarcasına derelere akın eden inci kefalinin Van Gölüne geri dönüşlerinin başladığını söyledi. Demir, Akköprü Deresi ve Van Kalesi arkasında bulunan eski balık bendinin olduğu derede balıkların yumurtalarını bıraktığını ve Van Gölü’ne geri dönüşlerinin devam ettiğini, açlıktan ve yorgunluktan ise bazı balıkların geri dönüş yolunda öldüğünü ifade etti.


Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü İbrahim Görentaş ise, bu yıl Van Gölü ve havzasında güvenlik güçleri ile birlikte 7/24 yapılan denetimler ile kaçak avcılığın geçen yıllara oranla büyük oranda azaldığını söyledi. Görentaş, “Av yasağı denetimlerimiz 15 Temmuz tarihine kadar devam edecek. Bu tarihe kadar balığımızı avlamayalım, satmayalım, satın almayalım ve tüketmeyelim" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER VAN HABERLERİ
VAN HAVA DURUMU
23
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    23°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    23°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    23°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç