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08 Mayıs 2018 09:24

İnci kefalinin yolculuğu başladı

Van Gölü’nde yaşayan tek balık türü olan ve üreme dönemi olduğu için avlanılması yasaklanan inci kefalinin tatlı sulara göçü başladı.

İnci kefalinin yolculuğu başladı

08 Mayıs 2018 09:24


Üreme döneminde suyun akışının tersine yüzerek tatlı sulara göç eden inci kefalinin yolculuğu görsel bir şölen sunuyor. Balıklar, yaklaşık 23 kilometrelik mesafeyi durmak sizin aşarak üreme yapacakları Muradiye ilçesinde bulunan Balık Bendine gelerek yumurtalarını bıraktıktan sonra tekrar aynı yolu kullanarak Van Gölü’nün tuzlu ve sodalı suyuna geri dönüyorlar.


Bölgede incelemelerde bulunan Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Akkuş, bahar mevsimiyle Van Gölü çevresinde muhteşem bir olaya tanıklık ettiklerini söyledi. Her yıl olduğu gibi Van Gölü etrafında Nisan ve Mayıs aylarının gelmesiyle beraber Van Gölü’nde yaşayan ve dünyada sadece Van Gölü havzasında endemik bir tür olan inci kefali balığının göçünün başladığını ifade eden Yrd. Doç. Dr. Mustafa Akkuş, "Bu mevsimde üreme yaşına gelen gölde yaşayan inci kefalleri Van Gölü etrafındaki tatlı sulara göç ediyor. Şu anda bulunduğumuz akarsu Muradiye sınırları içerisinde yer alan Van Gölüne dökülen ve en büyük akarsu olan Bendimahi Çayındayız Muradiye’deyiz. Dere ağızlarına toplanan inci kefalleri üremek için akarsulara girdi. Arkada da gördüğünüz gibi aşağıdan yukarıya doğru göç etmeye başladı. Kendi boyunun onlarca yüzlerce katı kayalardan zıplayarak yukarıya doğru göç ediyor. İnci kefali önüne bir engel çıktığı zaman yüzlerce kez zıplayıp o engeli geçiyor. Bize düşen bunu korumak bunu gelecek nesillere aktarmaktır. Çünkü her canlının en kutsal hakkı üremesidir, neslinin devam etmesidir. Ayrıca 14 bin insanın inci kefalinden geçimini sağlaması balıkların üreme göçünün başarısına bağlıdır. Bu dönemde kaçak avcılara fırsat vermememiz ve başarılı bir üreme dönemi geçirmemiz lazım. Buradan bizi izleyen herkese şunu sesleniyoruz Van Gölü’nde yaşayan inci kefallerinin derelere yukarı olan muhteşem göçünü izlemek için sizleri Van’a bekliyoruz. Van’a, Muradiye’ye ve Erciş’e gelirseniz burada zıplayan yüzlerce binlerce balıklara şahit olacaksınız, inanılmaz bir mücadeleye şahit olacaksınız" dedi.




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