İnci kefalleri bu kez şehir merkezine göç etti

Van Gölü’ndeki tek balık türü olan inci kefali, üreme dönemi olan 15 Nisan-15 Temmuz arasında tatlı sulara göç ediyor. Van’ın merkez Tuşba ilçesinde bulunan Akköprü Deresi’nde suyun akışının tersine doğru yüzen inci kefalleri, eşsiz bir görüntü sunuyor.

Kent merkezinde geçmiş yıllarda çok az sayıda görünen inci kefali, son yıllarda alınan önlemler sayesinde şehir merkezinden geçen Akköprü Deresi’ne doğru göç etti. Vatandaşlar şehir merkezindeki göçü hayranlıkla izlerken, inci kefallerinin ise suyun akışının tersine doğru yüzdüğü ve önüne çıkan engeli uçarak aştığı görüldü.

İHA muhabirine konuşan Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Görevlisi Mustafa Akkuş, Van’ın dünyada içinde balıkların göç ettiği tek şehir olduğunu belirtti. İnsanların hayranlıkla göç eden inci kefallerini izlediğini ifade eden Akkuş, “Nisan ve temmuz aylarında Van Gölü’nde yaşayan ve endemik bir tür olan inci kefalleri, sürüler halinde derelere göç ediyor. Şu an şehrin merkezine kadar giren binlerce balığı görüyoruz. Dünyada içinde balıkların göç ettiği bir şehir var mı diye sorsak? Tek bir şehir var, o da Van’dır. Şu an etrafımızda onlarca insan toplanmış bir şekilde şehrin merkezine kadar giren balıkların göçlerini seyrediyor” dedi.

“İnanılmaz bir güzellik”

Vatandaşın yürüdüğü yolun hemen kenarında inci kefali göçünün görülmesinin eşsiz bir güzellik olduğunu dile getiren Dr. Mustafa Akkuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bugün inci kefallerinin ekonomiye katkısı yaklaşık 15 milyon dolardır. Eğer bu değeri koruyabilirsek, inci kefalinin eko-turizm yönünü ön plan çıkarırız ve bu göçü izlemeye binlerce insanı buraya çekebiliriz. İnanılmaz bir güzellik. Şehrin içerisinde, yürüdüğünüz yolun hemen kenarında göç eden balıkları görüyorsunuz. Bunu dünyada görebileceğiniz başka bir şehir yok. Dolayısıyla bu kutsal yolculuğu izlemek için herkesi buraya davet ediyoruz.”

“İnci kefali için alınan tedbirler etkisini gösterdi”

İnci kefali için alınan önlemlerin etkisini gösterdiğini ve bu nedenle binlerce balığın şehir merkezinden geçen Akköprü Deresi’nde görüldüğünü ifade eden Akkuş, “İnci kefalleri her yıl Akköprü Deresi’ne giriyor ama kaçak avcılığın çok olduğu yıllarda böylesi yoğun bir göç göremiyoruz. Şu anda burada binlerce balığın göç ettiğini görüyoruz. Bu da bize koruma tedbirlerinin çok iyi yürütüldüğünü gösteriyor. Eğer inci kefallerini üreme döneminde hakkıyla korursak, şehrin içinde göç eden milyonlarca balığı burada olduğu gibi görürüz, ama koruyamazsak geçen yıllarda olduğu gibi bomboş bir dere görürüz” diye konuştu.

İnci Kefali göçünü izleyen Erdal Öztürkçü isimli vatandaş ise, balık göçünü şehir merkezinde görmekten mutluluk duyduğunu dile getirerek, "Akköprü Deresi’nin ıslahının bu göçe katkısı oldu. Çok güzel manzara. Vatandaşımız; belediyelere, emniyete gerek duymaksızın bu balıkları avlamasınlar. Vatandaşın kendisi bilinçli olması lazım. Bir tane yumurta binlerce balık demektir” şeklinde konuştu.

Herkesin bu göçü görmesi gerektiğini dile getiren Alaattin Erenol isimli vatandaş da inci kefallerine sahip çıkılması gerektiğini kaydetti.