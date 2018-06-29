İnşaat malzemecileri sitesi için ilk adım atıldı

Şehir merkezi başta olmak üzere şehrin birçok noktasında inşaat malzemeciliği alanında faaliyette bulunan işletmelerin kümelenmesi amacı ile 2014 yılında Van TSO öncülüğünde başlatılan İnşaat Malzemecileri Sitesi Projesi konusunda Van Valisi Murat Zorluoğlu ve Büyükşehir Belediyesinin destekleri ile projenin hayata geçmesi amacı ile ilk adımlar atıldı. Van TSO 8. Meslek Komitesini olağanüstü toplayan Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, yaptığı açıklamada; başta Van Valisi Murat Zorluoğlu olmak üzere Van Büyükşehir Belediyesinin gayreti ile Organize Sanayi Bölgesi 4. Etaba yakın bir alanda 110 bin metrekare alanın tahsisinin Van Büyükşehir Belediyesinin yatırım programına alındığını belirtti. Takva, aynı zamanda çevre yoluna da yakın olan alanın proje çalışmasında kullanılacağını kaydederek, konu ile ilgili ilk olarak bir yapı kooperatifinin kurulacağını, 8. Meslek Komitesi öncülüğünde Tüm İnşaat Malzemecileri İş Yeri Yapı Kooperatifi tarafından Van Büyükşehir Belediyesi ile istişare halinde olunarak en kısa zamanda projenin hayat geçmesi için çalışmaların başlatılacağını kaydetti.

Şehrin vizyonu açısından oldukça büyük önem arz eden proje ile inşaat sektöründe faaliyette bulunan sektör temsilcileri ve vatandaşların her türlü malzemeye yerinde ulaşması için önemli bir durak noktası olacağını kaydeden Takva, projeyi sahiplenen Van Valisi Murat Zorluoğlu’na, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterine ve çalışmada emeği geçen proje ekibine teşekkür etti.