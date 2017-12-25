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25 Aralık 2017 11:06

İnternet ortamında Van’ı tanıtıyorlar

VAN (İHA) – Van’da 2016 yılında yayın hayatına başlayan Van Şehir ve Yaşam Portalı sayesinde internet ortamında kentin tanıtımı yapılıyor.

İnternet ortamında Van’ı tanıtıyorlar

25 Aralık 2017 11:06


Konu hakkında açıklamalarda bulunan 4B Yazılım Bilgi Teknolojileri AR-GE ekip üyelerinden Mazlum Yıldırım, Van’ın yeterince tanıtılmadığını belirterek, internet ortamında kenti tanıtmaya çalıştıklarını söyledi. Van hakkında sabit bir yaşam portalının yıllardır eksikliğini yaşadıklarını ifade eden Yıldırım, “Van’a gelen biri nerede ne içilir, ne yenilir, nerede kalınır, nereler gezilir, fırsatlar, etkinlikler gibi birçok hizmeti geçen yıldan beri www.van.net.tr. üzerinden öğrenebilme şansını buldu. Bununla beraber internetin yaygın kullanımı nedeniyle her an her yerde haberlere, merak ettiğimiz alanlara, ürünlere, mekanlara yani ihtiyacımız dahilinde olan her şeye ulaşmak mümkün. Örneğin yeni yıla girerken hangi mekânda ne tür etkinliğin yer aldığını, mekânın görsellerini de inceleyerek ulaşabilmeniz mümkündür. Aynı şekilde taksi çağırmanız gerekirse ya da nöbetçi eczane bulmak istiyorsanız, çilingire ihtiyacınız varsa Van Şehir ve Yaşam Portalı ile anında ulaşım sağlayabilirsiniz” ifadelerini kullandı.




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