İntihar etmek isteyen genci kaymakam ikna etti

Van'ın Erciş ilçesinde bunalıma girerek intihar etmek isteyen genci Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu ikna etti.

Alınan bilgilere göre, olay, Vanyolu Caddesi üzerinde bulunan bir binanın 5. katında meydana geldi. Binanın 5. katında bir ayağını boşluğa sarkarak intihar etmek isteyen Karabük doğumlu Fırat Gül (24) için bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Bu sırada itfaiye ekipleri, gencin atlama ihtimaline karşı önlem aldı.

Yaklaşık bir saat boyunca devam eden görüşmenin ardından intihar etmek isteyen Fırat Gül, Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu'nun alana gelmesini İlçe Emniyet Müdürü Can Candaş'a telefonla bildirdi. Bunun üzerine Kaymakam Mehmetbeyoğlu makamından gelerek gencin bulunduğu binaya çıktı. Uzun uğraşlar sonucu genci intihar kararından vazgeçiren Kaymakam Mehmetbeyoğlu, Gül'ü elinden tutarak binadan indirdi.

Kaymakam Mehmetbeyoğlu'nun bu davranışı alanda toplanan vatandalar tarafından alkışlarla karşılandı. Kaymakamın kolunda makama doğru giden Fırat Gül, çocuğunun bronşit hastası olduğunu, maddi imkansızlık nedeniyle 700 TL civarındaki elektrik borcunu ödeyemediği için elektriğinin kesildiğini söyledi.

Kaymakam Mehmetbeyoğlu, genci makamında ağırladıktan sonra tüm sorunlarını giderdi. Sağlık kontrolünden geçirilen gencin ifadesinin ardından ailesiyle birlikte memleketine döneceği kaydedildi.