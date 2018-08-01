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01 Ağustos 2018 11:54

İpekyolu asfaltla örülüyor

Van Büyükşehir Belediyesi, İpekyolu ilçesinde 20 mahalle yolunu ve 13 ana caddeyi sıcak asfaltla buluşturuyor.

İpekyolu asfaltla örülüyor

01 Ağustos 2018 11:54


Yol yatırımlarıyla kentin çehresini değiştiren Van Büyükşehir Belediyesi, kısa bir süre önce ihalesi yapılan İpekyolu ilçesinde yol yapımlarına devam ediyor. İki kısım şeklinde yürütülen yol çalışmalarında 52 kilometrelik ilk etap olan Dereüstü, Yukarı Çitli ve Yalınağaç mahalle yolları tamamlanırken, Ağzıkara, Yukarı Güneyce ve Aşağı Güneyce mahallerinde ise çalışmalar sürüyor. Çalışmalarla ilgili bilgi veren Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ülker Cem Kaplan, mahalle yolları ve ana caddeler olmak üzere iki aşamalı bir çalışma yürüttüklerini söyledi.


Çalışmaların tamamlanması ile birlikte 85.5 kilometrelik yolun yaklaşık 20 milyon TL’ye mal olacağını belirten Kaplan, “Van Büyükşehir Belediyesi olarak Valimizin talimatlarıyla 2017 yılında kent tarihinin en büyük yol ve asfalt yatırımını gerçekleştirmiştik. Bu yatırımın büyük bir çoğunluğunu merkez ilçelerimizin dışındaki 10 kırsal ilçemizde gerçekleştirdik ve neredeyse asfaltsız kırsal mahalle yolu bırakmadık. 2018 yol yatırımlarımızı ise üç merkez ilçemizde yoğunlaştırdık. Bu kapsamda Edremit, İpekyolu ve Tuşba ilçelerimizde çalışmalarımız devam ediyor. Buradaki en büyük yatırım payı yaklaşık 85.5 kilometrelik yol ile İpekyolu ilçemiz almaktadır. Haziran ayı içerisinde ihalesini yaptığımız birinci kısım çalışma ile 52 kilometrelik 17 mahalle yolunu sıcak asfaltla buluşturuyoruz. İkinci kısımda ise 13.5 kilometrelik 3 mahalle yolu ve 20 kilometrelik 13 ana caddede çalışma yapıyoruz. Çalışmalarımızın tamamını sezon sonuna yetiştirmeyi hedeflemekteyiz” dedi.




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