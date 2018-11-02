İpekyolu Belediyesi, 2018 yılında bin 309 dilenciye müdahale etti

Van'ın İpekyolu Belediyesi ekipleri, 2018 yılı içerisinde bin 309 dilenciye müdahale ederek, ele geçirilen 26 bin 884 TL'yi de kamuya aktardı.

İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamada, zabıta müdürlüğü dilenci müdahale ekiplerinin şehir genelinde çocuk ve yetişkin dilencilere karşı müdahalelerini aralıksız sürdürdüğü belirtildi. Açıklamada, “Vatandaşlarımızın insani ve vicdani duygularını istismar ederek haksız kazanç elde eden dilencilere yönelik müdahalelerini devam ettiren ekiplerimiz başarılı sonuçlar elde ediyor. Bu kapsamda belediyemizin dilenci müdahale ekipleri, ekim ayı içerisinde 152 dilenciye müdahale ederek Kabahatlar Kanuna göre idari yaptırımlar uyguladı. Ele geçirilen 3 bin 470 TL parayı ise kamuya aktardı. Ayrıca 2018 yılı içerisinde de toplamda bin 309 dilenciye müdahale eden ekiplerimiz, ele geçirilen 26 bin 884 TL parayı da kamuya aktarmıştır. İpekyolu Belediyesi, halkımızın huzur, esenlik ve düzen içinde yaşamasını sağlamak maksadıyla benzer çalışmalarını yıl boyunca aynı hassasiyetle devam ettirecektir” denildi.