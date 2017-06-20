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20 Haziran 2017 16:11

İpekyolu Belediyesi çöp kutularını yeniliyor

Van’ın İpekyolu Belediyesi tarafından ilçe merkezinde bulunan eskimiş, yıpranmış ve kullanılamaz durumda olan çöp kutuları yenileriyle değiştiriliyor.

İpekyolu Belediyesi çöp kutularını yeniliyor

20 Haziran 2017 16:11


İpekyolu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından ilçe merkezinde bulunan küçük çöp kovaları yenilendi. Yıpranan çöp kovalarını yenileriyle değiştiren belediye ekipleri, kent estetiğine uygun ve Van ilinin kültürel değerleri, doğal güzellikleri, sanatsal temaları ile işlenmiş yeni çöp kovalarını İpekyolu’nun muhtelif noktalarına yerleştirdi.


Konuyla ilgili açıklamada bulunan Çevre Kontrol ve Koruma Müdürlüğü yetkilileri, İpekyolu Belediyesi olarak 500 adet yeni çöp kutularının daha kullanılabilir olduğu, merkezdeki eski çöp kutularının yerine, okul ve camilerde ihtiyaç duyulan yerlere montajının yapıldığını ve çalışmaların birkaç gün içerisinde bitirileceği ifade edildi.




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