İpekyolu Belediyesi ‘gökbilimciler' etkinliği

Van'ın İpekyolu Belediyesi, eğitim öğretime verdiği desteğin yanı sıra öğrenciler için ‘gökbilimciler' etkinliği de düzenliyor.

İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamada, yeni eğitim öğretim yılında her gün farklı bir okula giderek toplamda 110 bin öğrenciye, ayrıca tatil günlerinde de ilçenin farklı noktalarında 40 bin vatandaş olmak üzere toplamda 150 bin kişiye hizmet vermeyi hedefledikleri belirtildi. Açıklamada, “Projedeki etkinlikle yarım küre şeklinde tasarlanan bir yapının içerisinde özel bir sistem kullanılarak son derece gerçekçi gökyüzü simülasyonları, gökyüzündeki dünyamız, ay ve gezegenlerin güneş etrafındaki konumları ve hareketleri anaokulu, ilkokulu, ortaokulu ve lise çağındaki öğrencilere görsel bir şölenle sunuyor. Ayrıca proje ile uzay, takımyıldızlarının görünümleri ve uzayda gerçekleşen olaylar, evrenin büyüklüğü, zaman-mekan kavramları arasındaki ilişkilerin herkese hitap edecek şekilde anlaşılması, bilim hakkındaki soru işaretlerinin önüne geçilmesi hedeflenerek yakın gelecekte ülkemizi temsil edecek çocuklarımızda merak uyandırılarak, bilim insanı olma yolundaki ilk adımı atmaları sağlanıyor. Etkinlik kapsamında; yüzyıllar süren gök olayları dakikalar içerisine sığdırılarak izleyicilerine zamanda yolculuk yapabilme imkanı sağlanıyor. 360 derece görüntü oluşturulup, izleyicileri bulundukları dünyadan alıp evrenin egzotik gökcisimlerine taşıyarak onlara eşsiz bir macera yaşatılıyor. İzleyicilere kattığı astronomi bilgisinin yanı sıra çeşitli filmleriyle gösteri yelpazesini genişleterek bilimi ve sanatı eğlenceli hale getiriyor. Kubbe şeklindeki tavanına görüntüler yansıtılırken, aynı zamanda konunun uzmanı gökbilimciler tarafından canlı olarak sunum yapılarak öğrencilere interaktif, eğitici ve eğlenceli bir deneyim sunuluyor. İpekyolu Belediyesi, öğrencilerin bilimsel düşünmelerini, yaşayarak öğrenmelerini; deney ve gözlem yeteneklerini geliştirmelerini, neden-sonuç ilişkisi kurmalarını ve problem çözebilme becerilerini geliştirmeyi hedefleyerek eğitim öğretim sezonu boyunca öğrencilere gökbilimciler etkinliğini ücretsiz olarak sunacaktır” denildi.