İpekyolu Belediyesi hizmette engel tanımıyor!

Hizmeti belki de en çok hak eden-ihtiyaç duyan engelli vatandaşların ve yakınlarına yönelik kurslarda, birçok alanda eğitim verilecek Engelsiz Yaşam Akademisi’ne başvuruların halen devam ettiği ve 10 Temmuz’da başlayacak kurslar, engelli vatandaşların ihtiyaç ve kabiliyetlerine cevap verebilecek içerik zenginliğine sahip. Bilgisayar, tiyatro, resim, sabun üretim, el becerileri, kuaförlük, ahşap yakma, kokulu taş, işaret dili, okuma-yazma ve özel eğitim uygulamalar branşlarındaki kurslar, Engelsiz Yaşam Akademisi’nin ilkleri olarak vatandaşın hizmetinde olacak.