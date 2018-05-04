İpekyolu Belediyesi Kısa Film Festivali başladı

3-5 Mayıs 2018 tarihlerinde düzenlenen festivalin ilk gününde, Van AVM Cinemaximum salonlarında film gösterimleri ücretsiz ve halka açık olarak yapıldı. Akşam saatlerinde DubleTreeby Hilton Oteli’nde yapılan resmi açılış töreninde bir konuşma yapan İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, "Bu yıl ilkini düzenlediğimiz İpekyolu Belediyesi Kısa Film Festivalinin açılışını yapmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Tüm katılımcılara ve festivalin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederim” dedi.

Açılış töreninde İpekyolu Belediyesi Engelsiz Yaşam Akademisi kursiyerlerinden oluşan koro da bir konser verdi.

İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamada ise;249 kurmaca, 110 belgesel, 36 deneysel, 29 animasyon olmak üzere toplam 424 kısa filmin başvurduğu festivalde, ön değerlendirmenin ardından kurmaca dalında 14, belgesel dalında 10, deneysel dalında 5, animasyon dalında 5, engelsiz yaşam ödülü dalında ise 5 film olmak üzere toplamda 39 film yarışma, 14 film de gösterim hakkı kazandığı belirtildi. Açıklamada, “Van temalı filmler atölyesi kapsamında çekilen 7 filmin ayrı bir kategoride yarışacağı film festivalinde, toplamda 13 adet ödül sahiplerini bulacak. Bu ödüllerden bir tanesi usta oyuncu Münir Özkul anısına verilecek. Bununla birlikte Türk sinemasına emeği geçen Ali Duygu Sağıroğlu, Feyzi Tuna ve Prof. Dr. Sami Şekeroğlu’na onur ödülleri takdim edilecek. İlk günden itibaren yoğun ilgi gören festival ana jürisinde Ahu Türkpençe, Ahmet Mümtaz Taylan, Mehmet Aksın, Ozan Açıktan, Murat Tırpan, Nuran Evren Şit, Asuman Susam, Enis Rıza Sakızlı, Mustafa Ünlü, Ümit Kıvanç, Ayşe Ünal, Fehmi Kaba, Hale Künüçen, Yonca Ertürk, Deniz Tarsus, İsmail Orhan Toraman, Şükrü Künüçen, Tankut Kılınç gibi uzman, akademisyen ve tanınmış isimler bulunuyor. Festival, 5 Mayıs Cumartesi saat 18.00’de düzenlenecek ödül töreni ile sona erecek” denildi.