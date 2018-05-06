İpekyolu Belediyesi ’Kısa Film Festivali’ son buldu

Doubletree By Hilton Van Otelde düzenlenen ve sinemaseverler tarafından yoğun ilgi gören program, Van Asayiş Kolordu Komutanlığı Bando Takımının gösterisiyle başladı. Programda bir konuşma yapan İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, Van’ın tarihi süreçte birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını ve doğu ile batı medeniyetleri arasında önemli bir köprü vazifesi gördüğünü belirtti. Van’ın zengin kültürel ve sanatsal değerleri ile de geleceğe ışık tutmuş bir geçmişe sahip olduğunu ifade eden Başkan Vekili Öztürk, "İşte tam da bu noktada adını tarihi İpekyolu’ndan alan ilçenin hem kaymakamı hem de belediye başkan vekili olarak; tarihe olan borcumuzu bir nebze de olsa ödeyebilmek, sahip olunan tarihi, kültürel ve doğal zenginlikleri tüm dünyaya duyurabilmek ve mayasında var olan sanatsal değerleri tekrar ortaya çıkararak tarihe önemli bir not düşebilmek için Ulusal Kısa Film Festivalini gerçekleştirme kararı aldık. Tarihi misyonuna yakışır, sinema gibi etkili bir iletişim aracı içeren festivalimizle Van’ımıza ait tüm güzellikleri, tüm dünyaya yayabilmek için başlattığımız uzun ve meşakkatli bir süreçte yaptığımız çalışmalarla bugün sizlerin huzurunuza çıkmış bulunmaktayız. Festivalimiz, bu yıl ilki düzenlenmesine rağmen ülkenin dört bir köşesinden yoğun bir başvuru almıştır. Gerek yönetmenlerin, gerekse de sinemaseverlerin festivalimize ilgisi bizleri fazlasıyla mutlu etmiştir" dedi.

Vali Yardımcısı Mehmet Parlak ise, Van’da son zamanlarda kültür, sanat faaliyetlerin artığına işaret ederek, festivali düzenleyenlere teşekkür etti.

‘Ulusal Kısa Film Festivali’, 7 dalda birinci seçilen film sahiplerine ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

1. Ulusal Kısa Film Festivali’nde 249 kurmaca, 110 belgesel, 36 deneysel, 29 animasyon olmak üzere 424 kısa film başvurdu. Festivalde ön değerlendirmenin ardından kurmaca dalında 14, belgesel dalında 10, deneysel dalında 5, animasyon dalında 5, engelsiz yaşam ödülü dalında 5 film olmak üzere toplamda 39 film yarışma, 14 film de gösterim hakkı kazandı. Van temalı film atölyesi kapsamında 7 filmin de ayrı bir kategoride yarıştığı festivalde, toplam 13 kısa film için ödül töreni düzenlendi.