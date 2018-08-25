İpekyolu Belediyesi öksüz ve yetim çocukları sevindirdi

İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamada, “Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından belirlenen 101 öksüz ve yetim çocuk unutulmayacak bir bayram gününün tadını doyasıya yaşadılar. Belediye yöneticilerinin de katılımı ve gözetimiyle düzenlenen program çerçevesinde çocuklar güne lunapark eğlencesiyle başladı. Zevk, beğeni ve yaş gruplarına uygun oyuncaklarda gönüllerince eğlenen çocuklarımızın öğlen yemeğinde bayramın coşkusunu kendileri için hazırlanan özel menülerin lezzetiyle yaşadılar. Öksüz ve yetim çocuklarımızın bir sonraki durağı ise yine belediyemizin ikramı olan patlamış mısır ve meyve suyu eşliğinde yaşadıkları sinema keyfi oldu. Çocuklarımız kendileri için gösterime sunulan animasyon filmini kahkahalarla izlediler. Film sonrasında çocuklarımızı evlerine bırakmadan önce bekleyen sürpriz ise bayram harçlık ve hediyeleriydi. Bayramlarımızın belki de en önemli simgelerinden olan bayram harçlık ve hediyelerini belediyemiz yetkililerinin elinden alarak evlerine bırakılan öksüz ve yetim çocuklarımızın mutluluklarına diyecek yoktu. İpekyolu Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde yaptığı insan odaklı hizmetlerine bundan sonra da aynı kararlılıkla devam edecek, özellikle öksüz ve yetim çocuklarımıza verdiği desteği artırarak sürdürecektir” denildi.