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29 Haziran 2017 16:03

İpekyolu belediyesinde bayramlaşma

Van merkez İpekyolu Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, belediye personelini çalıştıkları birimlerde ziyaret ederek bayramlarını tebrik etti.

İpekyolu belediyesinde bayramlaşma

29 Haziran 2017 16:03


İpekyolu Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, belediye binasında bütün katları ziyaret ederek birim müdürleri ve personellerle tokalaşarak hem Ramazan bayramlarını tebrik etti hem de kısa bir sohbet gerçekleştirdi. İpekyolu Belediyesi olarak büyük bir aile olduklarını ifade eden Başkan Öztürk, “Biz bir aileyiz ve birbirimize verdiğimiz destek ile güzel çalışmalar yaptığımızı düşünüyorum. Daha güzel çalışmalar için elimizden gelen bütün çabayı hep birlikte gösteriyoruz. Bir ay boyunca hep birlikte bolluk, bereket dolu bir Ramazan ayı geçirdik. Tüm mesai arkadaşlarıma Ramazan ayı boyunca gösterdikleri çaba ve hizmetlerinde dolayı bir kez daha teşekkür ediyor, birlik ve beraberliğimizin daim olmasını diliyorum’’ dedi




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