İpekyolu Belediyesinde ‘CBS ve E-İmar’ uygulaması

İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamada, en güncel 2011, 2012 ve 2014 yılı uydu fotoğrafları ve hassas arazi modeli ile şehrin sanal modelinde gezinti yapılabileceğini, belediyenin yapmayı planladığı büyük projelerine ulaşılabileceğini, kentin sokaklarında sanal olarak dolaşılabileceğini ve kentin gelişiminin uydu görüntüsü üzerinden üç boyutlu olarak izlenebileceği belirtildi. Açıklamada, “Kent rehberi ile şehrin içindeki kamu kurum ve kuruluşları, dernekler, okullar, sağlık tesisleri, eczaneler, emniyet birimleri, oteller ve tarihi eserler gibi alanlar sorgulanabilecek. Ayrıca, arama senaryolarında adres arama özelliği ile ilçe, mahalle, cadde, sokak bilgileri üç boyutlu harita üzerinde görülebilecek. Bunların yanı sıra hayata geçirilen bu uygulamalarla ruhsatı onaylanan yapıların koordinat ve ruhsat bilgilerine kolayca erişim yapılabilecek ve AYKOME kazı ruhsatlarına, ruhsat onaylandığı tarih itibari ile erişebilinecek ve vatandaşlarımız e-imar sayesinde mahalle, ada, parsel bilgilerini girerek belediyeye gelmeye gerek duymadan bilgilendirme amaçlı imar durum belgesi alabilecekler. Belediyemiz, gelişmiş teknolojiye ayak uydurarak daha kaliteli ve daha hızlı hizmet sunmak için şeffaf belediyecilik anlayışı ile çalışmalarına tüm hızıyla devam edecektir. Vatandaşlarımız ilgili uygulamalara https://cbs.van.bel.tr/

ve https://harita.van.bel.tr/ipekyoluimar/ adreslerinden ulaşabilecektir” denildi.