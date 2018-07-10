İpekyolu Belediyesi’nde iş sağlığı ve güvenliği eğitimi

İpekyolu Belediyesi ilk kez kendi iş sağlığı ve güvenliği uzmanı tarafından İş-Kur Toplum Yararına Proje kapsamında çalışan personellerine, karşılaşabilecekleri sorunlar ve acil durumlar karşısında izleyecekleri yol konusunda eğitim verdi. Eğitimde genel iş sağlığı ve güvenliği prensipleri, mevzuat, tarafların görev ve sorumlulukları başlıkları altında; sağlık-güvenlik, tehlike-risk, kaza nedenleri, kazalara neden olan normal gibi algılanan hatalı tutum ve davranışlar, sağlık ve güvenlik bilinci gibi konulara değinildi. Katılımcılarla sohbet havası içerisinde gerçekleşen eğitimde, sahada çalışan personelin ilgili kanun çerçevesinde, çalışma esnasında giyilmesi gereken kıyafetleri, emniyet kemeri, kask, uyarı levhaları ve benzeri materyallerin kullanımının önemi vurgulanarak, güvenliği tehdit eden durumların en aza indirilmesi hedeflendi. İpekyolu Belediyesi çalışanlarına yönelik verilen eğitimlerin sonunda katılımcılara sertifikaları verilirken katılımcılar benzeri eğitimlerin devam etmesi hususunda yetkililerden talepte bulundular.

İpekyolu Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında en önemli unsurlarından biri olan "iş sağlığı ve güvenliği" konusundaki çalışmaları ile benzer eğitimlerini bundan sonra da aynı hassasiyet ve kararlılıkla sürdürecektir.