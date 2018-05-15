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15 Mayıs 2018 15:45

İpekyolu Belediyesinde muhtarlar toplantısı

Van’ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk başkanlığında muhtarlar toplantısı yapıldı.

İpekyolu Belediyesinde muhtarlar toplantısı

15 Mayıs 2018 15:45


Belediyenin konferans salonunda yapılan toplantıya; ilçe protokolü, belediye birim müdürleri ve mahalle muhtarları katıldı. Toplantıda konuşan Kaymakam Cemil Öztürk, "En yakın mahallemizden en uzak mahallemize kadar, bugüne kadar yapılamayan hizmetleri götürüyoruz ve götürmeye devam edeceğiz. Yaptığımız çalışmaların en yakın takipçileri sizlersiniz. Devletimizin sunduğu bütçelerle elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz. Bu hizmetlerimizi yaparken, muhtarlarımızla iletişim halinde olmak ve birlikte çalışmak çok önemlidir" dedi.


Toplantı, daha sonra soru cevap halinde devam etti. Muhtarlar, ilgililere mahalleleriyle ilgili talep ve ihtiyaçlarını da bildirdiler.


Toplantı sonrası muhtarlara yemek ikram edilerek, hediyeler takdim edildi.




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