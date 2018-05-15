İpekyolu Belediyesinde muhtarlar toplantısı

Belediyenin konferans salonunda yapılan toplantıya; ilçe protokolü, belediye birim müdürleri ve mahalle muhtarları katıldı. Toplantıda konuşan Kaymakam Cemil Öztürk, "En yakın mahallemizden en uzak mahallemize kadar, bugüne kadar yapılamayan hizmetleri götürüyoruz ve götürmeye devam edeceğiz. Yaptığımız çalışmaların en yakın takipçileri sizlersiniz. Devletimizin sunduğu bütçelerle elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz. Bu hizmetlerimizi yaparken, muhtarlarımızla iletişim halinde olmak ve birlikte çalışmak çok önemlidir" dedi.

Toplantı, daha sonra soru cevap halinde devam etti. Muhtarlar, ilgililere mahalleleriyle ilgili talep ve ihtiyaçlarını da bildirdiler.

Toplantı sonrası muhtarlara yemek ikram edilerek, hediyeler takdim edildi.