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06 Haziran 2018 10:39

İpekyolu Belediyesinde yaz kursları başlıyor

Van’ın İpekyolu Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde alt ve üst yapı hizmetleri kadar önem verdiği spor, sanat, meslek ve eğitim kurslarına yaz aylarında ivme kazandırarak devam ediyor.

İpekyolu Belediyesinde yaz kursları başlıyor

06 Haziran 2018 10:39


İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamada, kış aylarında başlatılan ve rekor bir katılımla 200 bin kişiye ulaşan sosyal projelerin önemli bir ayağı olan kursların halen 3 bin kişi olan kursiyer sayısının yaz aylarındaki katılımlarla 5 bine ulaşmasının hedeflendiği belirtildi. Açıklamada, “Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüzün koordinasyonunda yürütülecek kurslarda robotik kodlamadan el sanatlarına, futboldan yüzmeye, lisan kurslarından aşçılığa, seramikten bilgisayar kurslarına, piyanodan bağlamaya, trikotajdan biçki dikiş kurslarına kadar onlarca branşta, geniş bir yelpazeye hitap edilerek, katılımcıların yaz aylarını keyifli ve verimli olarak geçirebilmeleri hedefleniyor” denildi.


Yaklaşık 50 branşta açılacak kurslarla ilgili detaylı bilgiye ise İpekyolu Belediyesinden ulaşılabileceği belirtildi.




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