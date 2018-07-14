İpekyolu Belediyesi organizasyonunda bin 500 öğrencinin katılımıyla“15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” dolayısıyla Atatürk Kültür Parkı ve Etkinlik Alanı’nda bir koreografi gösterisi düzenledi.

Düzenlenen etkinliğe İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, YYÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Kazankaya, İpekyolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Şükrullah Yavuzer, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda bir konuşma yapan İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, 15 Temmuz gecesinde asker kıyafeti giymiş teröristlerin ülkemizi işgal etmek istediklerini anımsattı. Kaymakam Öztürk, “İpekyolu Belediyesi olarak 15 Temmuz destanını siz gençlerle anmak ve unutmamak üzere bir program düzenledik. Çok uzun olmadı. 2 yıl önce 15 Temmuz gecesinde asker kıyafeti giymiş teröristler, hainler ülkemizi işgal etmek istediler. Ama şunu unuttular ki bu millet tarihte olduğu gibi şimdi de bu vatanı kolay kazanmadılar ve bu yüzden kolay bir şekilde teslim etmeyeceklerdir. Asker kıyafeti giymiş hainlere karşı tankların önünde durdular, devlete ve millete ait tankları, silahları, helikopterleri ele geçirmiş olan hainlere hep birlikte ‘dur’ dediler” dedi.

“O karanlık kanlık günü hepiniz hatırlıyoruz”

O karanlık 15 Temmuz gecesini çok iyi hatırladıklarını ifade eden Öztürk, sözlerini şöyle sürdürdü:

“O karanlık günleri dün olmuş gibi hatırlıyoruz. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, hükümetimiz ve en önemlisi de milletimiz bu hain darbe teşebbüsüne ‘dur’ dedi. Nasıl ki Kurtuluş Savaşı’nda ve Çanakkale’de ‘dur’ dedi ise, 15 Temmuz işgal girişimine de ‘dur’ dedi. Bayrağımız altında kendi topraklarımızda özgürlüğün tadını hep birlikte yaşıyoruz. Bu özgürlüğün elbette bedelleri oldu. Bu anlamda 15 Temmuz gecesi destan yazan aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum.”

Daha sonra bir konuşma yapan Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal ise, “81 milyon halkımızın dik duruşuyla kazanmış olduğumuz bu güzel günleri rahat bir şekilde törenlerle yâd ederek, bu destanı yazan milletin yaptıklarını dile getirebiliyoruz. O gece ülkemiz üzerinde oynanan sinsi oyunların başarılı olması için sırtlarına askeri elbiseleri geçirmiş hainlerle ele ele vererek milletimizin geleceğini karartmaya çalıştı. Yurtdışındaki üst akılla el ele vererek ülkemizin, milletimizin ve bütün mazlumların geleceğini karartmaya çalışan bu insanlara karşı 81 milyon olarak el ele, omuz omuza vererek o oyunları bozdu. Bu oyunları bozarken, milletimiz Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde el ele verdi ve bu oyunları başarılı bir şekilde bozdu. Bu vesileyle 15 Temmuz gecesi destan yazan aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum” diye konuştu.