İpekyolu belediyesinden 2 bin 500 dar gelirli ailelere gıda yardımı

İpekyolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile İpekyolu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile birlikte belirlenen 2 bin 500 aileye gıda kolisi dağıtımı yapılacak. Konu ile ilgili açıklama yapan İpekyolu Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, Ramazan ayı münasebetiyle dezavantajlı ve dar gelirli ailelere yönelik yardım kolisi dağıttıklarını ifade ederek, “Mübarek Ramazan ayında geçtiğimiz sene olduğu gibi bu yılda belediyemiz tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza gıda yardımında bulunuyoruz. Binlerce vatandaşımıza, ailemize belediyemiz tarafından oluşturulmuş kolilerimizi dağıtıyoruz. Belediye olarak rahmet ayında, bereket ayında ihtiyaç sahiplerinin, ihtiyacına merhem olmaya çalışıyoruz. İnşallah her geçen gün biraz daha artan oranda ve sayıda, bu desteklerimizi bu yardımlarımızı vermeye çalışacağız" dedi.

Gıda yardım paketlerinin büyük bir özenle bizzat hak sahibine konutlarında teslim edildiğini kaydeden Başkan Vekili Öztürk, böylece hem olası kargaşanın, hem de yardım alanların rahatsız olmasının önüne geçildiğini belirtti.