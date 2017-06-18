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18 Haziran 2017 09:42

İpekyolu Belediyesinden 2 bin aileye yardım

Van’ın İpekyolu Belediyesi, ihtiyaç sahiplerine yardım kolilerini dağıtmaya başladı.

İpekyolu Belediyesinden 2 bin aileye yardım

18 Haziran 2017 09:42


Ramazan ayı münasebetiyle İpekyolu ilçe sınırları içinde oturan ihtiyaç sahibi ve dar gelirli vatandaşlara yönelik gıda yardımı başlatıldı. İpekyolu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile birlikte belirlenen 2 bin aileye dağıtımı yapılan yardım kolileri, evlere teslim edildi.


İpekyolu Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, Ramazan ayı münasebetiyle yoksul ve dar gelirli ailelere yönelik yardım kolisi dağıttıklarını ifade ederek, “Dar gelirli ve mağdur durumdaki insanlarımıza destek vermeyi bir görev sayıyoruz. Onların yalnız olmadıklarını, bizim yanlarında olduğumuzu gösteriyoruz ve göstereceğiz. Bu çerçevede başlattığımız yardımlarımızı Ramazan ayı sonuna kadar sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.


Gıda yardım paketlerinin büyük bir özenle bizzat hak sahibine konutlarında teslim edileceğini kaydeden Başkan Vekili Öztürk, böylece hem olası kargaşanın, hem de yardım alanların rahatsız olmasının önüne geçildiğini belirtti.




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