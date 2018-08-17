İpekyolu Belediyesinden bayram öncesi sıkı denetim

İlçe genelinde Kurban Bayramı dolayısıyla faaliyet gösteren başta tatlı ve pasta imalathaneleri olmak üzere lokanta, şekerlemeci gibi işletmelere gıda güvenliği ve vücut hijyeni kurallarına yönelik İpekyolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Gıda Birimi ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri denetimler gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde; iş yerlerinin genel temizliği, sağlık kurallarına uygunluğu, üretim alanlarının kontrolü, personellerin kişisel bakımı, iş elbiselerinin uygunluğu, gramaj-etiket yönünden uygunluğu ve saklama koşulları denetlendi.

Sağlıksız ortamda üretimi yapılan, saklanan ve satışa sunulan gıda ürünlerinin satışına izin verilmezken, eksiklikleri olan işletmelere ise gerekli uyarılar ve yasal işlemler yapıldı.

Ayrıca, ruhsatlandırma yönünden de iş yerleri değerlendirilip, yapılan denetim sonucunda kriterlere uymayan gıda işletmelerine uyarı ve para cezası verilerek, eksikliklerin giderilmesi konusunda süre tanındı. Verilen süre sonunda eksikliklerini gidermeyen gıda işletmelerine daha ağır cezai işlem uygulanacağı konusunda da bilgilendirme yapıldı.

Zabıta ekipleri, kurallara uyan esnafa da İpekyolu Belediyesi adına teşekkür etti.