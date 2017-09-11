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11 Eylül 2017 13:49

İpekyolu Belediyesinden bir park müjdesi daha

Van’ın İpekyolu Belediyesi, daha yaşanılır ve sosyal yaşam alanlar oluşturma hedefine bir halka daha ekliyor.

İpekyolu Belediyesinden bir park müjdesi daha

11 Eylül 2017 13:49


İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamada, Halilağa Mahallesi’nde bin 655 metrekare üzerine yapılacak çok amaçlı parkın temelinin 13 Eylül Çarşamba günü Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk tarafından atılacağı bildirildi. Açıklamada, “Geniş bir kullanıcı kitlesine hitap etmesi amaçlanan parkta; kafeterya, muhtarlık ofisi, çocuklar için köprü konseptli oyun grubu, kamelyalar, pergoleler ve zengin bir bitki popülasyonu içeren yeşil alan olacak. Parkımızın temel atma törenine tüm halkımız ve basın mensupları davetlidir” denildi.




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