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06 Temmuz 2017 18:35

İpekyolu Belediyesinden ‘butik sokak’ çalışması

Van’ın İpekyolu ilçesinde vatandaşların başlattığı ‘Butik Sokak’ çalışması, belediye eliyle devam ettiriliyor.

İpekyolu Belediyesinden ‘butik sokak’ çalışması

06 Temmuz 2017 18:35


İlki Nurbaba 1. Sokakta başlatılan çalışma kapsamında sokağın ismi Şemsiyeli Sokak olarak değiştirilirken; sokakta yol yenileme, kaldırım genişletme, ışıklandırma ve peyzaj çalışmaları yapılıyor. Konuya ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, esnafın talebi üzerine Şemsiyeli Sokak için butik sokak projesi hazırladıklarını ifade ederek, “Yakın zamanda buranın ismini Şemsiye Sokak olarak değiştireceğiz. Burası İpekyolumuzun cazibe merkezlerden biridir. Kafelerin ve restoranların olduğu bir yerdir. Bizlerde yazın gelmesiyle birlikte İpekyolu Belediyesi olarak hızlı bir şekilde çalışmalarımıza başladık ve ilk butik sokak çalışmasını da Şemsiyeli Sokak’ta başlattık. Yaptığımız kaldırım, yol, aydınlatma ve peyzaj çalışmalarıyla burası ilçe sakinlerinin uğrak yeri olacak” dedi.



İpekyolu’nda 5 yeni butik sokak çalışması


Şemsiyeli Sokak’taki çalışmalar ile birlikte ilçenin en işlek 5 sokağında da butik sokak çalışması gerçekleştireceklerini kaydeden Öztürk, “Ercişli Emrah Sokak’ta da bir butik sokak çalışmasını yapacağız. Burada da farklı bir konseptle bu butik sokağı hizmete sokacağız. Aynı zamanda Sahaflar Çarşısı dediğimiz yerde de bir butik sokak çalışması yapacağız. Dolayısıyla bu yaz döneminde İpekyolumuzun merkezinde 5’e yakın butik sokak çalışmasını tamamlayacağız. Hedefimiz bunları, ağustos ayına kalmadan bitirebilmektir” şeklinde konuştu.



“Sanat Parkı ve Sanat Sokağı projesine başladık”


Van’ın en işlek ve en prestijli sokağı olan Sanat Sokağı ve Sanat Parkı projelerinin uygulamasına geçeceklerini dile getiren Öztürk, şunları kaydetti:


“Butik sokaklar dışında merkezde prestij çalışmamız diyebileceğimiz bir çalışmaya imza atmak istiyoruz. Bu da herkesin bildiği Sanat Parkı ve Sanat Sokağı’ndaki projemizdir. Bizler şu anda Sanat Parkı’nda ve Sanat Sokağı’nda da proje çalışmasını başlattık. Uygulama projesine geçtik. İnşallah çok yakın bir zamanda ihalesini yaparak İpekyolumuza kazandıracağız.”


Burada esnafla çay içen ve sorunlarını dinleyen Öztürk, devam eden çalışmaları da inceledi.




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