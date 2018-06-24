İpekyolu Belediyesi’nden cami ve taziye evlerine destek

İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamada, “Gelen talepler doğrultusunda, belediyemiz ekiplerince yapılan incelemelerin ardından, ilk aşamada 8 cami ve 1 taziye evine muhtelif yardımlarda bulunuldu. Bu kapsamda Bostaniçi Mahallesi, Yeni Mahalle ve Hacıbekir Mahallelerinde bulunan cami ve taziye evlerinin tespit edilen malzeme ihtiyaçları belediyemizce karşılandı. İpekyolu Belediyesi çok önem verdiği sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde, vatandaşlarımızın ibadet ve geleneklerini gereğince yerine getirebilmeleri için verdiği desteği aralıksız sürdürecektir” denildi.