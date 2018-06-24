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24 Haziran 2018 12:30

İpekyolu Belediyesi’nden cami ve taziye evlerine destek

Van merkez İpekyolu Belediyesi, ilçe sınırlarındaki cami ve taziye evlerine desteklerini sürdürüyor.

İpekyolu Belediyesi’nden cami ve taziye evlerine destek

24 Haziran 2018 12:30


İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamada, “Gelen talepler doğrultusunda, belediyemiz ekiplerince yapılan incelemelerin ardından, ilk aşamada 8 cami ve 1 taziye evine muhtelif yardımlarda bulunuldu. Bu kapsamda Bostaniçi Mahallesi, Yeni Mahalle ve Hacıbekir Mahallelerinde bulunan cami ve taziye evlerinin tespit edilen malzeme ihtiyaçları belediyemizce karşılandı. İpekyolu Belediyesi çok önem verdiği sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde, vatandaşlarımızın ibadet ve geleneklerini gereğince yerine getirebilmeleri için verdiği desteği aralıksız sürdürecektir” denildi.




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