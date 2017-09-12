İpekyolu Belediyesinden çiftçilere destek

Üretimi desteklemek için tohum, fide ve fidan desteği sağlayan İpekyolu Belediyesi, çiftçilerin makine ve ekipman ihtiyacını da karşılıyor. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü bünyesinde kurulan makine parkındaki 2 adet hububat mibzeri, 1 adet pnomatik mibzer, 2 adet silaj makinesi, 1 adet gezer harman makinesi ile 1 adet çiftlik gübresi dağıtma makinesi, ilçeye bağlı 30 kırsal mahallede çiftçilerin ekim ve hasat işlemlerini kolay ve verimli bir şekilde gerçekleştiriyor.

İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, “İlçemiz tarımının en büyük sorunlardan biri makine ve ekipman eksikliğidir. Bu sorun tarımsal faaliyeti sınırlandırdığı gibi verimliliği de düşürüyor. İlçemizde en çok tarımı yapılan arpa ve buğday için 2 adet ekim makinesi aldık ve ekimler başladı. Hayvancılık için vazgeçilmez yem kaynağı olan silajlık mısır üretimi için tohum dağıttık. Ekimi için pnomatik mibzer ve hasadı için silaj makineleri aldık. Şu an ektirdiğimiz silajların hasadı için teknik elemanlarımızla sahadayız. Bölgede silaj makinesi yetersiz olduğundan diğer ilçelerdeki çiftçilerden de yoğun talep var. Gezer harman makinemiz bir aydır sahada yoğun bir şekilde kullanılıyor. Gübre dağıtma makinemizle yoğun bir mera gübrelemesi yapıyoruz. Çiftçilerin yoğun ilgi gösterdiği makine parkı projemiz ile ilçe tarımına çok değerli bir katkı sunuyoruz” dedi.

Öztürk, makine parkının daha da zenginleştirilerek çiftçilere verilen desteğin bundan sonra da devam edeceğini vurguladı.