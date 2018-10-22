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İpekyolu Belediyesinden ‘Çocuk Korosu' kursu

Van’ın İpekyolu Belediyesi bünyesinde ‘Çocuk Korosu’ kuruluyor.

Van'ın İpekyolu Belediyesi bünyesinde ‘Çocuk Korosu' kuruluyor.


İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamada, belediye tarafından yıl boyunca aralıksız sürdürülen ve değişik yaş gruplarına hitap eden kurs faaliyetlerine bir yenisinin daha ekleneceği belirtildi. İpekyolu Çocuk Korosu'nun kurulacağı dile getirilen açıklamada, “Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitim Bölümünden Doç. Dr. Serap Yükrük tarafından haftada 2 gün olarak verilecek kurslarla koronun oluşturulması için çalışmalara başlandı. Çocuklarla birlikte şarkı söylerken öğrenme ve eğlenme hedefi ile kurulacak koroda, 7-10 yaş arasında yaklaşık 70 çocuk yer alacak. Yıl boyunca çalışmalarını aralıksız olarak sürdürecek koro, özel gün ve kutlamalarda da özgün repertuarı ile etkinliklerdeki yerini alacak” denildi.

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