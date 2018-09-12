İpekyolu Belediyesi'nden çocuklara yeni bir hizmet

Proje kapsamında gruplara ayrılan Berivan Kültür ve Sanat Merkezi, Erçek Yaşam Merkezi, SODES projesi ve yaz kursları kapsamında eğitim gören toplamda 500 kursiyer eğlenerek, öğrenme yetisi kazandılar. Oyun Avcıları'nda bulunan inşaat, aşçılık, arkeolog, itfaiyeci, doktor, astronot, polislik, çiftçilik gibi meslek oyunlarıyla buluşan çocuklar özgüven sahibi olmalarının yanı sıra meslekleri tanıyarak düşünmeyi öğrendiler.

SODES projesi kapsamında Zaferler İlkokulu ve Ortaokulu ile Bostaniçi Anadolu Lisesi'nde eğitim gören kursiyerlerin de ilerleyen günlerde ücretsiz olarak projeden faydalanma şansına sahip olarak fiziksel ve zihinsel gelişimlerine destek sağlayacaklar. İpekyolu Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde yürüttüğü projelerinde, geleceğin teminatı olan çocukları önemseyerek daha iyi eğitim almalarına ve daha sağlıklı oyun ortamlarında yetişmelerine imkan sağlayarak benzer çalışmalarına yıl boyunca devam edecek.