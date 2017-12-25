İpekyolu Belediyesinden dilencilerle mücadele çalışması

Açıklamalarda bulunan İpekyolu Belediyesi Zabıta Müdürü Ali Karaca, şehir merkezinde özellikle ana arterler ve trafik ışıklarında dilencilerin yoğun olarak bulunduğunu ve dilencilere müdahalelerinin ise aralıksız devam ettiğini belirtti. Sadece 2017 yılı Aralık ayı içerisinde şu ana kadar 203 dilenciye müdahale edilerek usulsüz olarak toplanmış 2 bin 698 TL’ye el konulduğunu ifade eden Karaca, 2017 yılında ise toplam bin 336 dilenciye yasal işlem yapıldığını kaydetti. Karaca, bu rakamların Van genelinde büyük bir rakam olduğunu söyleyerek, kentin huzuru ve estetiği için çalışmaların hassasiyetle devam edeceğini ve vatandaşların da bu konuda kendilerine destek vermelerini istedi. Karaca, vatandaşların dilenciliği kendilerine meslek edinmiş kişilere karşı dikkatli olmalarını ve bu tür kişileri belediyenin 444 7 160 No’lu ihbar hattına bildirmelerini ve dilencilikle müdahale kapsamında bundan sonraki süreçlerde etkinliği arttırmak için çalışmalara Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü ile koordineli devam edileceğini de belirtti.