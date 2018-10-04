İpekyolu Belediyesinden ‘Dünya Hayvanları Koruma Günü' etkinliği

Van'ın İpekyolu Belediyesi, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü nedeniyle özellikle sokak hayvanlarının yaşadığı zorluklara dikkat çekmek ve hayvan sevgisini aşılamak amacıyla bir takım etkinlik düzenledi.

İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamada, etkinlikler kapsamında sokak hayvanları ile ilgili 15 noktada billboard ve 10 noktada yol afişi ile bilgilendirme yapıldığı belirtildi. Ardından çocuklara hayvan sevgisini aşılamak için Şefkat ve Şafak anaokulları öğrencilerinin Van Kedi Villasına götürüldüğü ifade edilen açıklamada, “Bir başka noktadaki etkinliğimiz ise Cumhuriyet Caddesi'ndeydi. 10.00-16.00 saatleri arasında kurulmuş stantlarımızda özellikle çocuklar için hayvan temalı balon, maske, mama, mama kabı gibi çeşitli sürpriz hediyeler dağıtıldı. Bunların yanı sıra vatandaşı bilinçlendirmek amacıyla çarşı merkezindeki esnafa mama kabı ile mama verildi ve belediyemizce yapımı tamamlanan 40 adet yeni beton yapı beslenme noktası ilçemizin özellikle yerleşim yeri dışındaki bölgelerine kurularak her gün düzenli olarak besin ve su takviyesi yapılacaktır. Ayrıca geçtiğimiz günlerde tellere bağlı vaziyette çuvala konulup, çöp konteynerinde bulunan ve Belediyemiz Engelsiz Yaşam Akademisinde koruma altında bulunan ‘Dost' adlı köpeğimiz de bu özel günde ziyaretçilerin ilgi odağı oldu” denildi.