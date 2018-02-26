İpekyolu Belediyesinden eğitime tam destek

İpekyolu Belediyesi, eğitime katkı sunmak amacıyla çalışmalarına hız verdi. Fiziksel mekanlarını artıran ve eğitimde kaliteyi yakalamak için yoğun çalışma başlatan İpekyolu Belediyesi, 5 yıldızlı otel konforundaki sürekli eğitim merkezi ile birlikte halk kütüphanesinin açılışını gerçekleştirdi. Açılış törenine Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, Vali Yardımcısı Sinan Aslan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve eğitimciler katıldı. Açılış öncesi bir konuşma yapan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu; valilik, belediyeler ve kaymakamlıklar olarak eğitimine katkı sunacak çalışmalara ağırlık verdiklerini belirtti. Vali Zorluoğlu, “Eğitimde kendimize 3 temel hedef ortaya koyduk. Bunlardan ilki 2020 yılında tüm okullarımızda tam gün eğitime geçme hedefidir. Bunun için yeni okullar, yeni derslikler yapmak için var gücümüzle çalışıyoruz. 2017 yılında 2016’ya göre 5 kat daha fazla derslik yaptık. 2018 yılında ise 2017’den daha fazla yeni derslikler inşa edeceğiz” dedi.

“Hedefimize ulaşmak için her türlü gayreti göstermeye devam edeceğiz”

Van’da okullaşma oranın Türkiye ortalamasının altında olduğunu ifade eden Zorluoğlu, “Liselerde kız çocuklarının okullaşma oranı daha da düşük. Biz valilik ve belediye olarak 2023 yılında ortaokullarda ve liselerde okullaşma oranını Türkiye’nin üzerine çıkarmak için çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Çocuklarımızı okula çekecek çeşitli sosyal projeleri de oluşturuyoruz. Fiziki eksikliklerimizi tamamlayarak kız yurtları ve öğrenci pansiyonları yapıyoruz. Bu hedefimize ulaşmak için her türlü gayreti göstermeye devam edeceğiz” diye konuştu.

“Van’da 13 tane sürekli eğitim merkezimiz var”

Yapacakları çalışmalarla öğrencilerin akademik başarısını attırmayı hedeflediklerini dile getiren Zorluoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İşte sürekli eğitim merkezleri bu hedeflere ulaşmak için attığımız önemli adımlardan bir tanesidir. Şu anda Van genelinde iki tanesi Van Büyükşehir Belediyesinde olmak üzere toplam 13 tane sürekli eğitim merkezimiz var. Sürekli eğitim merkezlerinde şu anda 2 bin 450 öğrencimiz eğitim görerek üniversiteye hazırlanıyor. Bu eğitimlerin tamamı ücretsiz ve tamamının kaynak kitapları belediyeler tarafından veriliyor. Eğer bu eğitimler verilmeseydi, çocuklarımız kahve köşelerinde veya arzu etmediğimiz alışkanlıkları olduğu ortamlar içerisinde olacaktı. Bu merkezler çocuklarımızı sadece üniversiteye hazırlamıyor, aynı zamanda kaliteli vakit geçirmelerine imkan sağlamaları için dizayn edildi. Şu anda 2 bin 400 olan öğrenci sayımızı önümüzdeki süreçte lise son sınıfları da katarak 4 bin 500’e çıkaracağız.”

“İpekyolu’nda 400 öğrenci üniversite hayaliyle buluşacak”

İpekyolu’nda yaklaşık 400 öğrenciyi üniversite hayaliyle buluşturacaklarını ifade eden İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk ise, “İpekyolu Belediyesi olarak 2017 yılını çok bereketli geçirdik. Gerek altyapı, gerek üstyapı çalışmalarıyla sosyal ve kültürel faaliyetlerle çok verimli bir yıl oldu. Sürekli eğitim merkezi de 2017 yılında başlatmış olduğumuz gençlerimize yönelik projemizden bir tanesidir. Talimatlar doğrultusunda bizler de hızlı bir şekilde hareket ederek gençlerimizin üniversiteye hazırlanacağı sürekli eğitim merkezini tamamladık. Modern sınıflar ortaya çıktı. Kaliteli öğretmenlerimiz Mili Eğitim Müdürlüğü tarafından görevlendirildi. Kaynaklarımızı temin ettik. Yaklaşık 4 ay önce üniversite hayalini gerçekleştirmek için öğrencilerimizle sürekli eğitim merkezine başladık. Sürekli eğitim merkezinde 318 öğrencimizi üniversite hayaline yaklaştırdık. Aynı şekilde Erçek Mahallemizde 80 öğrencimizi üniversite hayaliyle buluşturacağız. Bu kapsamda 400 öğrencimizi sürekli eğitim merkeziyle buluşturduk” şeklinde konuştu.

Sürekli eğitim merkezi ve halk kütüphanesi, Vali Zorluoğlu ve beraberindeki protokol üyelerince kurdelesi kesilerek hizmete açıldı. Açılışın ardından Vali Zorluoğlu ve beraberindekiler, eğitim merkezini gezerek incelemelerde bulundu.