İpekyolu Belediyesinden engelli ailelerine seminer

İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamada, Engelsiz Yaşam Akademisinin koordinasyonunda düzenlenen seminerde katılımcılar 3 ana başlık altında bilgilendirilme yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Buna göre; Hukukçu ve Fizyoterapist Gökhan Güneş ‘Engelli Bireylerin Sahip Olduğu Haklar’, Fizyoterapist Yusuf Taştan ‘Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon nedir, fizyoterapistlerin görevleri nelerdir?’, Fizyoterapist Muhammed Ayaz ise ‘Fizik tedavi hastalıkları nelerdir, bu hastalıklara karşı ailelerin eğitiminin, bilinçlendirilmesinin önemi nedir?’ konularında aydınlatıcı bilgiler verdiler. Yoğun bir katılımla yapılan seminere katılan aileler, paylaşılan bilgilerin günlük hayat da dahil olmak üzere pek çok konuda faydalı olmasından duydukları memnuniyeti belirttiler” denildi.