İpekyolu Belediyesinden ‘fahiş fiyatlarla mücadele' çalışması

Van'ın İpekyolu Belediyesi, piyasadaki fahiş fiyat artırımı ve stokçuluğun önüne geçmek için Van İl Ticaret Müdürlüğü ile ortak çalışma başlattı.

Başlatılan çalışma doğrultusunda Van Ticaret İl Müdürü Murat Keremoğlu, Denetmen Ali Eroğulları, Hal Hakem Heyeti Başkanı Kazım Korkmaz tarafından İpekyolu Belediyesi Zabıta Müdürü Ali Karaca'nın da katılımı ile zabıta personellerine ‘fiyat etiketi, etiket aranacak ve aranmayacak malzemeler, fiyat etiketinde bulunması gerekenler, malın ayırt edici özellikleri, birim fiyatı, tüm vergiler dahil fiyatı, üretim yeri, fiyat değişiklik tarihi, aykırılık tutanağı nasıl tutulur, uygunluk tutanağı nasıl tutulur' gibi konular hakkında seminer verildi.

Seminerin ardından sahaya çıkarak market ve işletmelerin denetimlerini gerçekleştiren zabıta ekipleri, fahiş fiyat artışları ve stokçuluk konusunda yapacakları kontroller konusunda uygulamalı olarak bilgilendirildi.

Ülke genelinde fahiş fiyat ve stokçulukla başlatılan mücadele çerçevesinde, İpekyolu Belediyesi de üzerine düşen denetim ve kontrol görevini bundan sonra da kararlılık ve titizlikle sürdüreceği belirtildi.