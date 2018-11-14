İpekyolu Belediyesinden futbol turnuvası

Van'ın İpekyolu Belediyesi tarafından belediye personelini mesai saatleri dışında sosyal aktivitede bulundurmak, kaynaştırmak, birim müdürlükleri arasında spor ve dostluk içinde bir rekabet ortamı oluşturmak adına futbol turnuvası düzenleniyor.

İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamada, A ve B grupları olacak şekilde toplamda 10 takımın katıldığı turnuvanın ilk maçının İnsan Kaynakları Müdürlüğü ile Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü arasında bugün saat 20.00'de Beşyol Halı Sahada yapılacağı belirtildi. Açıklamada, “Gruplarda toplamda 5 maç yapacak olan takımlar arasında en yüksek puanı alan iki takım gruplardan çıkarak bir üst tura yükselecektir. Ardından çapraz eşleşme ile karşı karşıya gelecek takımlar arasında finalistler belirlenerek turnuvanın final maçı oynanacaktır. 2 ay sürecek olan turnuvanın heyecanını paylaşmaya tüm vatandaşlarımız davetlidir” denildi.