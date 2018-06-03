Diğer
Kategoriler
03 Haziran 2018 11:13

İpekyolu Belediyesinden girişimcilere sertifika

Van’ın İpekyolu Belediyesi ile KOSGEB işbirliğinde açılan “Uygulamalı Girişimcilik” kursunu tamamlayan katılımcılara sertifikaları verildi.

İpekyolu Belediyesinden girişimcilere sertifika

03 Haziran 2018 11:13


İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamada, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk’ün de törene katıldığı belirtilerek, “Vatandaşlarımıza yeni iş imkânları, ekonomimize de katkı sağlayacak, yeni fikir ve projelerin hayat bulacağı 300 kontenjanlı kurslara rekor bir sayıyla bin 157 müracaat yapılmıştı. Vatandaşlarımızdan büyük talep gören kurslarda, 18 yaş ve üstü 300 kursiyer, eğitimlerini 10’ar kişilik gruplara ayrılarak gerçekleştirdi. Eğitim döneminin sona ermesinin ardından İpekyolu Belediyesi hizmet binasında gerçekleştirilen sertifika töreniyle katılımcılara sertifikaları verildi. İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şükrullah Yavuzer ve birim amirleri tarafından verilen sertifikalar, kursiyerlerin yüzlerini güldürdü. Uygulamalı Girişimcilik sertifikası ile birçok farklı sektörde iş imkânına sahip olacak kursiyerlerimize girişim ve projelerinde başarılar diliyoruz” denildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER VAN HABERLERİ
VAN HAVA DURUMU
20
°
C
Çok Bulutlu
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    20°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    23°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    23°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    24°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç