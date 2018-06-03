İpekyolu Belediyesinden girişimcilere sertifika

İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamada, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk’ün de törene katıldığı belirtilerek, “Vatandaşlarımıza yeni iş imkânları, ekonomimize de katkı sağlayacak, yeni fikir ve projelerin hayat bulacağı 300 kontenjanlı kurslara rekor bir sayıyla bin 157 müracaat yapılmıştı. Vatandaşlarımızdan büyük talep gören kurslarda, 18 yaş ve üstü 300 kursiyer, eğitimlerini 10’ar kişilik gruplara ayrılarak gerçekleştirdi. Eğitim döneminin sona ermesinin ardından İpekyolu Belediyesi hizmet binasında gerçekleştirilen sertifika töreniyle katılımcılara sertifikaları verildi. İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şükrullah Yavuzer ve birim amirleri tarafından verilen sertifikalar, kursiyerlerin yüzlerini güldürdü. Uygulamalı Girişimcilik sertifikası ile birçok farklı sektörde iş imkânına sahip olacak kursiyerlerimize girişim ve projelerinde başarılar diliyoruz” denildi.