İpekyolu Belediyesinden hizmet atağı

İpekyolu Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk’ün talimatlarıyla İpekyolu ilçesinin farklı noktalarında cadde ve sokakları asfaltlama, yeni ulaşım yolları açma ve onarım işleri hızlı bir şekilde devam ediyor. Belediyeden yapılan açıklamada; Şerefiye, Cumhuriyet, Esenler ve Yalı mahallelerinde asfaltlama çalışması, ayrıca 6 bin 500 farklı noktada yama ve onarım çalışması yapıldığı belirtilerek, “Bostaniçi, Kavuncu, Ortanca, Kıratlı, Alipaşa, Hacıbekir, Bakraçlı, Yenimahalle, Yukarı Çitli, Kevenli, Yukarı Gölalan ve Erçek mahallelerinde 68,4 kilometre stabilize yol yapıldı. Bostaniçi, Halilağa, Selimbey, Vali Mithatbey ve Yalınağaç mahallelerinde 7 metre genişliğinde bin 500 metre uzunluğunda imara uygun yeni yollar açıldı. Erçek ve Ortanca mahallelerinde drenaj hattında kullanılmak üzere çeşitli çaplarda bin 400 metre koruge boru döşendi. Daha önce hizmetten yoksun kalan Yalı Mahallesi Sazlık Sokakta da yeni yol açma ve asfaltlama çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor. Bu bağlamda Yalı Mahallesinde Sazlık 1- 2 ve Sazlık 4 Sokak ile Kale Sokak asfaltlandı. İş programı dâhilinde Yalı Mahallesindeki kalan sokaklarda en kısa sürede asfaltlanacak” denildi.

Göreve başladığı günden bu yana sürekli halkın içinde olan ve yapılan çalışmaları yerinde inceleyen İpekyolu Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk ise, “Merkez ilçedeki tüm mahallelerimizde asfaltlama çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor. Bu yıl 150 bin ton sıcak asfalt ihalesi yaptık. Hedefimiz ilçe sınırları içindeki mahallelerimiz de 100 kilometre sıcak asfalt yol yapmaktır. Dolayısıyla ilçe merkezimizde asfaltı olmayan sokak kalmayacak. Burada asfalt sezonu çok uzun olmadığından bu yıl sezon sonuna kadar yoğun bir tempoyla çalışacağız. Amacımız ilçe halkımıza temiz ve sağlıklı bir ulaşım sağlamaktır. İlerleyen günlerde yol ve kaldırım çalışmalarımıza da hız vereceğiz” dedi.