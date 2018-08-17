İpekyolu Belediyesinden hummalı çalışma

Başkan Vekili Öztürk ve ilgili birim müdürleri, merkeze uzaklığı 47 kilometre olan Ağzıkara, 51 kilometre olan Yukarı ve Aşağı Güneyce ile 28 kilometre olan Aktaş mahallelerini ziyaret ederek, belediye tarafından verilen hizmetleri yerinde incelendi. Renkli kilit taşı çalışmaları, yol yapım-bakım-onarım çalışmaları, okul ve cami bahçelerinin bakım-onarımı, cami ve taziye evleri desteği-tadilatı yapılan yerlerde incelemelerde bulunan Öztürk, vatandaşların ihtiyaç ve taleplerini dinleyerek, çözümler için görüş alışverişinde bulundu.

Öztürk, hizmetin yeri, zamanı ve sınırı olmadığı bilinciyle hareket ettiklerini vurgularken, Van Büyükşehir Belediyesinin kırsal mahallelere uzanan ana caddelerdeki asfaltlama hizmeti ile İpekyolu Belediyesinin kilit taşı uygulamalarının birleşmesi sonucu ortaya çıkan güzel tablodan duyduğu memnuniyeti belirtti. Öztürk, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu’na bundan dolayı teşekkür etti.

Bayrama sayılı günler kala gerçekleşen kırsal mahallelerdeki ziyaretler esnasında çocukları da unutmayan Başkan Vekili Öztürk, onlarla sohbet ederek çeşitli hediyeler verdi ve bayramlarını kutladı.

Öztürk, ayrıca taziyesi olan bir aileyi de ziyaret ederek, başsağlığı dileğinde bulundu.