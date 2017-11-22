İpekyolu Belediyesinden iş sağlığı ve güvenliği hassasiyeti

İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamada, kuralları uygulamanın yanı sıra iyileştirici ve önleyici bir anlayışı esas alarak yapılan çalışmalarda, iş sağlığı ve güvenliğinin uyulması gereken bir mecburiyetten ziyade, çalışanların sağlığını ve güvenliğini destekleyen, verimi ve kaliteyi artıran bir araç olarak değerlendirildiği ve bu kapsamda eğitimlerin verildiği belirtildi. Açıklamada, “Bu anlayış ve hedefle, Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda yapılan çalışmalar; eğitim, sağlık, güvenlik ve saha çalışmaları ana başlıkları altında toplandı. Bu çerçevede, eğitim seminerlerimizde iş hayatında karşılaşabilinecek sorunlar ve acil durumlar karşısında nasıl bir yol izlenebileceği ve kanunlar kapsamında ne yapılması gerektiği konusunda bilgiler verildi. Sağlık uygulamalarımızda; kurumumuz iş yeri hekimi tarafından personelimize yapılan sağlık kontrollerinde sağlık bilgilendirmeleri yapılarak, rahatsızlığı bulunan personel ilgili sağlık kuruluşuna yönlendirilmiş, hazırlanan raporlar özlük dosyalarına eklendi. İş güvenliği kapsamında; hizmet binalarında ve sahada çalışan personelimize ilgili kanun çerçevesinde çalışma esnasında giyilmesi gereken kıyafetler, yangın tüpleri, uyarı levhaları ve benzeri materyallerin kullanımının önemi vurgulanarak, güvenliği tehdit eden durumları en aza indirmek hedeflendi.

İnsan odaklı sosyal belediyecilik anlayışımızın en önemli unsurlarından biri olan iş sağlığı ve güvenliği konusundaki çalışmalarımız bundan sonra da aynı hassasiyet ve kararlılıkla sürdürülecektir” denildi.