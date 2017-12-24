İpekyolu Belediyesinden “kanser taraması” semineri

İpekyolu Belediyesi’nin, sağlıklı nesiller ve bireyler yetiştirmek amacıyla düzenlediği seminerlerin bu haftaki konusu kanser taramasıydı. İpekyolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen ve Berivan Kültür-Sanat Merkezi’nde 5 ay boyunca her hafta verilecek seminerlerin üçüncüsü pratisyen hekim Vedat Kavak tarafından veridi. Kadın kursiyerlerin bulunduğu 250 katılımcıya, “2005 ve 2030’da kanser oranları, cinsiyete göre Türkiye’de en sık görülen kanserler, kanserde ölümün en sık nedenleri, kanserden korunma ‘önleme, tarama ve erken tanı’ evreleri, meme kanseri, kendi kendine meme kanseri taraması, serviks kanseri, kolorektal kanser, malin melanom, prostat kanseri” konularında açıklayıcı bilgiler verildi.

Seminer sonrasında katılımcılara hastanelere düzenli giderek detaylı sağlık taraması ve kanser taraması yaptırmaları gerektiğini hakkında uyarılarda bulundu.