İpekyolu Belediyesinden Kevenli TOKİ’ye yeni park

İpekyolu Belediyesi, ilçenin yeşillendirilmesi noktasında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yeşil alan oluşturma adına 8 dönümlük bir araziye kurulacak olan ve içerisinde çocuk oyun parkı, büyükler için spor alanı bulunan parkın temeli düzenlenen törenle atıldı. Parkın temel atma töreninde konuşan İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, Kevenli Mahallesi halkının sosyal aktivitelerini rahatlıkla yapabilecekleri bir parka kavuşacağını belirtti. Kaymakam Öztürk, “Bugün hayırlı bir işe başlangıç yapalım dedik. Kevenli Mahallemize 8 dönümlük arazi üzerine kurulacak olan parkımızın temelini atacağız. Artık Kevenli’de de çocuklarımızın, gençlerimizin ve kadınlarımızın aileleriyle birlikte yürüyüş yapabilecekleri bir alana kavuşuyor. Gençlerimizin spor yapacakları, muhabbet edecekleri, çocuklarımızın eğleneceği ve ailelerin piknik yapacağı 8 dönümlük parkın temelini hep birlikte atacağız” dedi.

Kevenli Mahallesi’nde böylesi bir parkın büyük bir ihtiyaç olduğunu ifade eden Öztürk, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Dolayısıyla biz de bu parkın temelini hep birlikte atacağız. 2 aylık kısa bir süre içerisinde de parkımızın açılışını gerçekleştireceğiz. Diğer taraftan mahallelimizin metruk binayla ilgili sıkıntısı vardı. Gelen talepler üzerine bizlerde bu metruk binayı temizledik. İnşallah bu parkımızı da hizmete koyacağız ve burada taziye eviyle ilgili bir çalışmamız var. O çalışmayı da inşallah hızlı bir şekilde gerçekleştireceğiz.”

Düzenlenen temel atma töreni, dualar eşliğinde ilk harcın dökülmesiyle sona erdi.