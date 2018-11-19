İpekyolu Belediyesinden kilit taşı döşeme çalışması

Van'ın İpekyolu Belediyesi, ilçe genelinde yaptığı kilit taşı döşeme çalışmasıyla rekor kırıyor.

İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamada, hizmette uzaklık-yakınlık gözetilmediği belirtilerek, “Bu doğrultuda çalışmalarına aralıksız devam eden ekiplerimiz, zemin hazırlıkları ve iyileştirilmelerini yaptığı yollara, kenar taşları ile oluk çalışmalarını kilit taşı döşüyor. Beşçatak 7 bin 500, Karakoç 7 bin 500, Karpuzalan 12 bin, Köşebaşı 7 bin ve Sarmaç mahallesinde ise 10 bin metrekare kilit taşı yol uygulayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunuldu. Hizmette sınır tanımayan belediyemiz, söz konusu mahallelerimizin ilk ve ortaokul bahçeleri ile camii ve taziye evi bahçelerine de kilit taşı döşeyerek toplamda 50 bin metrekare kilit taşı döşeme işlemi uyguladı. İpekyolu Belediyesi, ‘yol medeniyettir' anlayışı ile kalkınma ve altyapı sorunlarımızı tümden halletmek için uzaklık - yakınlık gözetmeksizin tüm imkanlarını seferber ederek sezon sonuna kadar benzeri çalışmalarını tamamlayacaktır” denildi.