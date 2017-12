İpekyolu Belediyesinden kültürel ve sosyal etkinlik

İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamada, gerek eğitim çağındaki çocukların gerekse yetişkin vatandaşların faydalanabileceği 180 bin katılımcı hedefli 4 ana projenin hayata geçirileceği belirtildi. Açıklamada, “Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü koordinasyonunda Berivan Kültür-Sanat Merkezi’nde düzenlenecek proje kapsamında sinema, tiyatro ve müzik gösterileri, öğrencilerimiz ve vatandaşlarımızla ücretsiz olarak buluşacak. Buna göre; her cuma günü ilçe genelinde liselerimizdeki 25 bin öğrencimiz için konserler; her cumartesi günü ilçe genelinde ortaokullardaki 30 bin öğrencimiz için tiyatro gösterileri; her pazar günü ilçe genelinde ana ve ilkokullardaki toplam 35 bin öğrencimiz için sinema gösterileri yapılacak. Tüm çocuklarımızın bu hizmetten faydalanabilmesi için belediyemizin ücretsiz servisleri, çocuklarımızı Berivan Kültür-Sanat Merkezi’ne götürecektir.

Yaklaşık 17 bin yetişkin vatandaşımız için her ayın son haftasının cuma günü konser, cumartesi tiyatro, pazar sinema gösterileri düzenlenecek. Öğrencilerimiz için düzenlenecek etkinliklerin tamamında patlamış mısır ve içecek ikramları ile sürpriz hediyelerimiz olacaktır” denildi.

Spor, sanat ve mesleki eğitim kurslarının da yürütüleceği ifade edilen açıklamada, “Gerek öğrencilerimiz, gerekse yetişkin vatandaşlarımız için düzenlenecek kurslara yaklaşık 50 branşta toplam 3 bin katılım olması planlanıyor. Bunun yanı sıra üniversiteye giriş sınavına (YKS) hazırlanan mezun gençlerimiz için de ilçe merkezi ve Erçek Yaşam Merkezi’nde kurslar açılacaktır. İlçe genelindeki tüm ana, ilk ve ortaokullardaki çocuklarımızın hizmetine sunulacak şişme oyun parklarımızdan yaklaşık 65 bin öğrencimizin faydalanması planlanıyor. Proje kapsamında, şişme oyun parkımız, hava şartlarının uygun olduğu mevsimlerde kırsal mahallelerde, olumsuz hava şartlarında ise merkezdeki okul spor salonlarımızda hizmet verecek. Tüm çocuklarımızın bu hizmetten faydalanabilmesi için belediyemizin ücretsiz servisleri, civar okullardaki çocukları parkımızın bulunduğu okula götürecektir. Proje kapsamında kırsal mahallelerdeki ilk ve ortaokullarda eğitim gören yaklaşık 5 bin öğrencimize çanta ve 11 çeşit temel kırtasiye malzemesi dağıtımı, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekiplerimizce yapılacaktır” ifadelerine yer verildi.