İpekyolu Belediyesinden ‘LGS, TYT ve AYT’ deneme sınavları

İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamada, 16-17 Mayıs 2018 tarihlerinde İpekyolu ilçesindeki ilköğretim 8. sınıf ve lise 12. sınıf öğrencilerine yönelik LGS, TYT ve AYT deneme sınavları gerçekleştirileceği bildirildi. Açıklamada, “İlköğretimde 6 bin 100, liselerde ise 5 bin 300 öğrencinin kişinin katılacağı sınavlarla; 2 Haziran 2018 tarihindeki LGS, 30 Haziran 2018 tarihindeki TYT ve 1 Temmuz 2018 tarihindeki YKS öncesinde büyük bir deneyim kazanması hedefleniyor” denildi.

İpekyolu Kaymakamı ve İpekyolu Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk ise, bu sınavların İpekyolu Belediyesi tarafından geçen yılda da yapıldığı belirtilerek, “Öğrencilerimizde özgüven, başarıyı yakalayabilme, deneyim kazanma, motivasyonu arttırma adına önemli adımlardır. ’Eğitim ve öğretim önceliğimizdir’ ilkesiyle hareket ediyoruz. Okullarımızdaki yoğun eğitim programlarının yanında, İpekyolu’nda açılan sürekli eğitim merkezleriyle de öğrencilerimizin her sınavda başarılı olacaklarına inancım tamdır" dedi.